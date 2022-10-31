اتفاق بين المملكة وبنجلاديش على تأسيس مجلس أعمال مشترك

وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشية، اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي مشترك، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة السعودية البنغلاديشية المشتركة المنعقدة بالرياض، حيث وقعها كل من نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنغلاديشي حبيب الله.

ويعكس التوقيع رغبة البلدين وقطاعي الأعمال في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية، حيث سيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والخدمات والصناعات والتدريب والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والبنغلاديشيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والبنغلاديشي والعمل على إزالة التحديات والمعوقات فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

ونصَّت الاتفاقية على أن يتكوَّن مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والبنغلاديشيين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ودكا تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنغلاديش في عام 2020م بلغ نحو 4,297 مليار ريال وتأتي بنغلاديش في المرتبة رقم 39 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم.