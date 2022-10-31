مختص يحذر من “العسل الصيني” بـ #المملكة

حذر المشرف على كرسي أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، البروفيسيور أحمد الخازم، من العسل المغشوش في الأسواق.

وقال أحمد الخازم في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الإثنين، إن 40% من العسل الموجود في أسواق العالم مغشوش.

وأكد المشرف على كرسي أبحاث النحل بجامعة الملك سعود، أن إنتاج المملكة من عسل النحل يبلغ نحو 5 آلاف طن سنوياً، وتستورد المملكة نحو 24 ألف طن من الخارج.

وأضاف أحمد الخازم: "العسل الصيني" الموجود في الأسواق هو عبارة عن مادة ليس لها أي علاقة بالعسل.

وفي السياق ذاته، قال محمد السردي، نحّال وخبير في تجارة العسل، إن عسل النحل لا يعرف حقيقته إلا صاحبه، والمختبرات لا تستطيع اكتشاف العسل المغشوش.

وأشار إلى أنه يوجد حالات غش في عسل النحل يقوم بها النحالين أنفسهم.