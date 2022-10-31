اختتام أعمال اجتماعات اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البري

اختتمت اللجنة الفنية السعودية المصرية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة.

ورأسَ الجانب السعودي في أعمال اللجنة الممتدة على مدى يومين، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز بن زنعاف السهلي، فيما رأسَ الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بجمهورية مصر المهندس محمد متولي، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الجانب السعودي، وعدد من المسؤولين في الجانب المصري.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري، كما اتفق الجانبان على مجموعة من الحلول التي ستسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.