أوكرانيا: نثمن دور #المملكة في توفير المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تثمن دور المملكة في توفير المساعدات الإنسانية، مشدد على أن السعودية لعبت دورًا مهمًا في تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية.

وقال في تصريحات مساء اليوم الإثنين، إن روسيا دمرت عدة قرى عبر استهدافها بالصواريخ والمسيرات.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني دعم إيران لروسيا في الحرب على بلاده، قائلا: "نريد ضمان عدم تزويد إيران لروسيا بالمسيرات".

وأوضح أن بلاده لديها معلومات تؤكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ، مشيرة إلى أن المسيرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع.

وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران بسبب دعمها روسيا، موضحا أن إيران ترتكب خطأ كبيرا بتعاونها عسكريا مع روسيا في الحرب.