انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 197 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 172.80 ريال، 46.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 148.11 ريال، 39.50 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 197.49 ريال، 52.66 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 181.03 ريال، 48.27 دولار.

وجاء سعر أونصة الذهب، في السعودية بالريال مقابل الدولار الأمريكي، كالآتي:

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6150 ريالاً، ما يعادل (1640 دولاراً).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6153 ريالاً، ما يعادل (1641 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

جاء سعر الجنيه الذهب في السعودية بالأسواق المحلية، كالآتي

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1660 ريالاً، ما يعادل (442 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1740 ريالاً، ما يعادل (464 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1898 ريالات، ما يعادل (506 دولارات).