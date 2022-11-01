ارتفاع معدلات حركتي #المرور_الجوي والمائي خلال 2021

وكشفت نتائج النشرة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الجوية الداخلية القادمة والمغادرة في عام 2021م، قد سجل ارتفاعًا بنسبة 45% مقارنة بعام 2020م؛ بينما سجل عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية القادمة والمغادرة ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق 2020م، كما سجلت حركة الشحن الجوي ارتفاعًا بنسبة 53% من عام 2021م مقارنةً بنظيرتها عام 2020م.