الأخبار الإقتصادية

ارتفاع #أسعار_الذهب مع تراجع #الدولار

متابعات _ الوئام
1 نوفمبر 2022 · < 1 minute
سعر الذهب
سعر الذهب

صعدت أسعار الذهب عالميا ،اليوم الثلاثاء ، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وتترقب الأسواق توقعات بشأن السياسات التي ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

 

التعاملات الفورية للذهب 

 

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5 %إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1642.20 دولار للأوقية.

 

أسعار الفضة

 

كما صعد سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.9 %إلى 19.50 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 %إلى 932.99 دولار، وشملت الارتفاعات سعر البلاديوم 1.3 %إلى 1865.40 دولار.

 

مؤشر الدولار

 

وسجل مؤشر الدولار تراجعا عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.