ارتفاع #أسعار_الذهب مع تراجع #الدولار

صعدت أسعار الذهب عالميا ،اليوم الثلاثاء ، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وتترقب الأسواق توقعات بشأن السياسات التي ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

التعاملات الفورية للذهب

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5 %إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1642.20 دولار للأوقية.

أسعار الفضة

كما صعد سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.9 %إلى 19.50 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 %إلى 932.99 دولار، وشملت الارتفاعات سعر البلاديوم 1.3 %إلى 1865.40 دولار.

مؤشر الدولار

وسجل مؤشر الدولار تراجعا عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.