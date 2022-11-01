الأسهم_السعودية تتراجع 120 نقطة مستهل التعاملات

وجاء تراجع الأسهم بضغط من قطاعا المواد الأساسية وقطاع البنوك، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية 2.9 % ن وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.7 %.

وأعلنت أرامكو عن أرباح 159.1 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل صافي ربح 114 مليار يال عن الربع المماثل من 2021 ، بارتفاع 39 في المائة، في حين يتداول سهم الشركة على تراجع بـ 0.6 في المائة.

وحققت الشركة أعلى تدفق نقدي حر في تاريخها عند 168.6 مليار ريال (45 مليار دولار)، مستفيدة من ارتفاع الأرباح والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل.

وشهدت التعاملات تراجعات واسعة لأسهم بترو رابغ ومعادن حيث هبط بترو رابغ بالحد الأدنى 10 في المائة بينما هبط سهم معادن بأكثر من 9.5 في المائة قبل أن تقلص الخسائر إلى 8.2 في المائة.

ويأتي هبوط سهم بترو رابغ بعدما فاجأت الشركة المستثمرين بتسجيلها صافي خسارة خلال الربع الثالث بواقع 1.4 مليار ريال مقابل صافي ربح 221 مليون ريال.

ويتداول سهم بترو رابغ عند مستوى 12.28 ريال، وهو الأدنى منذ أبريل من عام 2021.

في المقابل أعلنت معادن عن نمو أرباحها 65.3 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار البيع لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وكذلك ارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا.