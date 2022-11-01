اجتازوا اختبار “#موهوب2”.. 318 طالبًا يتأهلون للأولمبيادات الدولية

‏أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم، نتائج اختبار موهوب2 للعام 2022م، في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وكشفت عن أسماء المتأهلين لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية من بين 24 ألفاً سجلوا في مسابقة موهوب، ليتم بعد عامين اختيار من يمثل المملكة من بينهم في 19 أولمبياداً إقليمياً ودولياً، وجرى الإعلان عن نتائج المسابقة في حفل أقيم بمقر المؤسسة في الرياض اليوم.

وأشارت موهبة إلى أن عدد المرشحين لبرنامج موهبة للأولمبياد الدولية بلغ 318 طالباً وطالبةً من 28 إدارة تعليمية من المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، من بينهم 115 طالبة و203 طلاب، في التخصصات الخمسة للمسابقة، حيث بلغ عددهم 64 طالباً وطالبةً تخصص الكيمياء، و66 في الفيزياء، و64 في الأحياء، و66 في العلوم، و58 في الرياضيات، تم ترشيحهم للانضمام لملتقى الشتاء أول برامج التدريب للأولمبيادات الدولية، ليتم بعد عامين اختيار من يمثل المملكة من بينهم في 19 أولمبياداً إقليمياً ودولياً.

وبيّنت موهبة أن عدد الأوائل في موهوب2 بلغ 111 طالباً وطالبة، منهم 34 طالبة و77 طالباً، حصدوا 14 ميدالية ذهبية، و34 ميدالية فضية، و63 ميدالية برونزية، ويمثلون 47 مدرسة حكومية، و42 مدرسة أهلية، و22 مدرسة أجنبية، مضيفةً أن درجات القطع للاختبار كانت 58 درجة للرياضيات، و64 درجة للأحياء، و53 درجة للعلوم، و55 درجة للفيزياء، و63 درجة للكيمياء.

من جانبه أكد نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة الدكتور باسل السدحان، تفخر المؤسسة بالمتأهلين، معرباً عن أمله في أن يكونوا سفراء لموهبة، من أجل تحفيز مزيد من الطلبة للالتحاق بمسابقات وبرامج المؤسسة القادمة، والتي تقيمها بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي وزارة التعليم، مضيفاً أن الطلاب في المستويات المتقدمة ممن خرجوا من مسابقة موهوب، استطاعوا هذا العام تحقيق 71 ميدالية وشهادة في الأولمبيادات الدولية، والحصيلة مرشحة للزيادة، خاصة مع اقتراب أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في كولمبيا، خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنهم مروا بما سيمر به المتأهلون الحاليون من تدريب وإعداد، ممثلاً في ملتقى الشتاء الذي سيقام في كل من الهيئة الملكية بالجبيل للبنين، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات.

وأشار الدكتور السدحان إلى أن عدداً من الطلبة الذين لم يحالفهم التوفيق في أول مشاركة لهم في مسابقة موهوب أو في أول ملتقى تدريبي لهم، حققوا أعلى الميداليات هذا العام بعد إعادة المحاولة في السنة التي تليها وتأهلهم بعد خبرة أول تجربة، كما دعا السدحان أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، إلى اكتشاف مواهب الأبناء والطلاب ورعايتها، وتلمّس احتياجاتهم، وإرشادهم، داعياً الطلاب إلى سرعة التسجيل في برامج ومسابقات موهبة، لافتاً إلى أن التسجيل قائم في عدد منها، مثل مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية لطلبة المرحلة المتوسطة، والمؤدية للمشاركة ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية، والتي ينتهي التسجيل بها اليوم، والبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، إضافة إلى استمرار التسجيل في برنامج موهبة الإثرائي المهاري في مهارات الإلقاء والخطابة وريادة الأعمال والابتكار، وبرنامج موهبة لأساسيات البحث العلمي، لمن سبق له اجتياز البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، إلى جانب استمرار تسجيل معلومات المشروع للطلبة الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم في أولمبياد إبداع، حيث ينتهي تسجيل معلومات المشروع اليوم.

يُذكر أن عدد المسجلين في مسابقة موهوب 2022، بلغ (24) ألف طالب وطالبة من الصفوف المستهدفة من التخصصات الخمسة من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث متوسط، ومن مختلف إدارات التعليم على مستوى المملكة، بلغ عدد المختبرين من بينهم (22471) طالباً وطالبة، اجتاز اختبار موهوب1 من بينهم (2539) طالباً وطالبة.