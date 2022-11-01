عرض تجربة مدينة العلا السعودية في مؤتمر “عالم من أجل السفر” بفرنسا

شارك فليب جونز رئيس التسويق وإدارة وجهة العلا السياحية في المملكة العربية السعودية في جلسة حملت عنوان "قيمة مشاريع العلا مثال كوجهة سياحية وترفيهية" في مؤتمر "عالم من أجل السفر" المنعقد بباريس.

وفي تفاصيل جلسة خصصت للحديث عن العلا باعتبارها أول موقع أثرى سعودي سجل ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو؛ قال جونز إن "مدينة العلا تحفة عالمية يسكنها 45000 نسمة إذ تحتوي على إرث تاريخي عظيم وطبيعة جبلية ساحرة وطقس مثالي خصوصاً في فصل الشتاء".

وأضاف قائلاً إن "العلا تم تطويرها كوجهة سياحية من الصفر، لكن حالياً بفضل الاهتمام بها باتت منطقة سياحية متطورة تتضمن الفنادق، ومنتجعات سياحية، مناسبة لجغرافيا المكان إضافة إلى ممارسة نشاطات ترفيهية متعددة".

وذكر أن العلا تبعد عن الرياض 1000 كم فهي تقع في الركن الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية ويقطنها مزارعو التمور وبها مليون مزرعة تمور.

وأشار إلى أن "هناك تركيز في عميلة تطوير العلا في البناء والتطوير حيث كانت جودة التجربة السياحية محور الاهتمام بدلاً من عدد الزوار، وكما أن عميلة البناء تمت على مرتكزات أساسية وهي الفن والثقافة، والفخامة، الجودة، المغامرة، حس ما ينسجم مع تاريخ المكان وخصوصيته".

واستطرد: "يوجد كذلك رياضات ترفيهية كما ذكر مراقبة النجوم ركوب الدراجات في الجبال، المشي لمسافات طويلة وتسلق الصخور"، وكما قال إن "منطقة العلا تحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من بالونات الهواء الساخن في مكان واحد، وأشار إلى المهرجات والنشاطات المختلفة التي تعقد في مدينة العلا".

وحول عدد الفنادق بحسب ما بيّن جونز أنه "يوجد الآن في منطقة العلا خمسة فنادق و20 مطعماً، مشير إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا 2000 غرفة فندقية بحلول عام 2025، وثلاثة منتجعات تحت التصميم ونقوم ببناء فندق منحوت في الصخور على غرار النمط النبطي القديم".

وبيّن أن "هفهم هو إنفاق 32 مليار يورو لبناء هذه الوجهة وخلق 38000 فرصة عمل وذكر أنه يوجد بمطار العلا الدولي رحلات مباشرة إلى باريس والقاهرة والرياض وغيرها من الدول".

ومن المعالم الثقافية البارزة بحسب ما أشار جونز مركز مرايا الثقافي الذي يستضيف الأحداث الموسيقية ومؤتمرات الشركات الذي يتسع لنحو 500 شخص وهو مكان جميل للغاية ويعكس الوادي بطريقة مذهلة .

بدوره عرض جونز التطلعات المستقبلية لمدينة العلا قائلاً: "نعمل من أجل استقطاب 12 مليون سائح وزائر بحلول 2035 قابل للزيادة"، لافتاً إلى أن "عدد زوار منطقة العلا حالياً 180 ألف زائر، من المملكة نفسها ومن الدول العربية ومختلف دول العالم".

واعتبر جونز العلا أن قصة نجاح باهرة حيث تم بناؤها من الألف إلى الياء ضمن نظام بيئي سياحي والحفاظ على الأصول التاريخية المدهشة منذ 7000 عام وحمايتها والحفاظ على جمال المنطقة الطبيعي.