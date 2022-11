“زي الأفلام”.. #سطو_مسلح على متجر أمريكي وسرقة منتجات بـ140 ألف دولار (فيديو)

شهدت مدينة سان دييغو الأمريكية، عملية سرقة "هوليوودية"، وكان ضحيتها واحد من أكبر المتاجر المركزية، ونفذ عدد من اللصوص عملية على متجر "نوردستروم" الشهير في ولاية كاليفورنيا، وحصلوا على 140 ألف دولار.

وأكدت الشرطة أن الحادث في ويستفيلد يو تي سي، وهي منطقة تجارية بالقرب من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وأنه في أقل من 60 ثانية، تمكنت المجموعة المكونة من 7 إلى 9 لصوص، من انتزاع عشرات الحقائب ومغادرة المتجر.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">UTC High end Heist as a group of thieves steal a total of 70 designer handbags from the <a href="https://twitter.com/Nordstrom?ref_src=twsrc%5Etfw">@Nordstrom</a> the San Diego Police department says $140,000 of value was taken in a matter of 2 minutes. Investigators believe they are a theft ring from LA <a href="https://twitter.com/fox5sandiego?ref_src=twsrc%5Etfw">@fox5sandiego</a> <a href="https://twitter.com/KathleenFOX5?ref_src=twsrc%5Etfw">@KathleenFOX5</a> <a href="https://twitter.com/Rahafox5?ref_src=twsrc%5Etfw">@Rahafox5</a> <a href="https://t.co/GPnQu3vq88">pic.twitter.com/GPnQu3vq88</a></p>— Jaime Chambers (@jaimechambers) <a href="https://twitter.com/jaimechambers/status/1586171118485766146?ref_src=twsrc%5Etfw">October 29, 2022</a></blockquote>