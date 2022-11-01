عسير.. إغلاق 650 منشأة مخالفة خلال شهرين

نفّذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 21.400 جولة رقابية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين، شملت نشاطات بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأشار أمين المنطقة م.عبدالله الجالي، إلى أنه تم خلال الجولات الرقابية، إغلاق 650 منشأة تجارية مخالفة، وضبط 9615 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والأنظمة.

وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة، ستواصل تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد "940".