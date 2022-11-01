700 إصابة بـ #الكوليرا في #لبنان

سجلت دولة لبنان 700 حالة مصابة بفيروس الكوليرا حتى الآن، انتشر عن طريق المياه والغذاء الملوثين وتعطل البنية التحتية في بعض المناطق.

وقال مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية الدكتور ريتشارد برينان، إن المنظمة تتخذ الخطوات اللازمة من منظور الصحة العامة، بما في ذلك المراقبة واللقاحات، وما زالت معالجة المياه والصرف الصحي والنظافة تمثل تحديات شديدة.

وأضاف أنه من المعتقد أن تكون الكوليرا انتشرت في لبنان عن طريق سوريا، حيث سُجِّلت أكثر من ٢٠ ألف إصابة منذ أغسطس الماضي في جميع المحافظات السورية.

وأوضح أن سوريا ولبنان تواجهان نفس التحديات مع تفشي الكوليرا في ٢٩ دولة في جميع أنحاء العالم وارتفاع الطلب على اللقاحات في ظل ترشيد منظمة الصحة للقاحات، والعمل بنظام تلقيح الجرعة الواحدة بدلًا من الجرعتين القياسيتين.