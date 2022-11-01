المواصفات_والمقاييس تكشف طريقة حجز موعد لفحص السيارة

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس، عن طريقة فحص المركبات عبر منصة الفحص الفني، والرابط الذي يمكن من خلاله حجز موعد لفحص السيارة.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "عبر منصة الفحص الفني الدوري، يمكنك الآن حجز موعد لفحص سيارتك وإصدار شهادة الفحص إلكترونيًا".

ونشرت الهيئة رابط حجز موعد لفحص السيارة والذي يمكن الدخول إليه من خلال الضغط عليه من هنا http://Vi.vsafety.sa

ويتضمن فحص السيارة ما يلي: