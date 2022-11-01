جراحة معقدة بالمنظار تعيد حركة مفصل الكتف لمريضة في نجران #عاجل

تمكن فريق طبي في مستشفى نجران العام الجديد، من إجراء عملية نوعية ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر ٥٢ سنة بعد تعرضها لإصابة شديدة للكتف الأيمن نتيجة سقوطها بالمنزل، مما نتج عن الإصابة قطع حاد لاوتار الكتف، فسبب لها فقدانًا كاملًا للحركة.

وأوضحت صحة المنطقة أنه بعد الفحص السريري وعمل الأشعة اللازمة تبين أن المريضة لديها تمزق كلي وحاد بأوتار الكفة المدورة وتهتك بالأنسجة المحيطة بمفصل الكتف.

وأُجرِيَت العملية باستخدام المنظار الجراحي والتقنيات الحديثة بجراحات مناظير الكتف، حيث نجح -بفضل الله- الكادر الطبي في إصلاح الأوتار وإرجاعها لوضعها الطبيعي وإصلاح الأنسجة التالفة بمفصل الكتف لضمان عودة حركة المفصل للمريضة لما قبل الإصابة.

وأشارت إلى أنه بعد الإجراء الجراحي أتمت المريضة مدة التأهيل والعلاج الطبيعي تحت متابعة الفريق الجراحي بوحدة المناظير وأخصائي العلاج الطبيعي لإصابات الكتف بالمستشفى، وقد غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة وتمارس أنشطتها اليومية بشكل طبيعي بعد استرجاع حركة مفصل الكتف.