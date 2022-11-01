وزير الإعلام اليمني: #ميليشيا_الحوثي حاصرت خزان #صافر بالألغام

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، من إجراءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن خزان صافر، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تتلاعب بملف خزان صافر. ​

وقال الإرياني في عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران تلاعبها واستثمارها لملف خزان النفط العائم صافر الذي يحتوي على قرابة 1.14 مليون برميل من النفط الخام، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها مراكز دراسات وخبراء طيلة 8 أعوام، من مخاطر التسرب النفطي والآثار الكارثية المحتملة على مختلف الأصعدة”.

وأضاف الإرياني: “تعيد صافر التذكير بحادثة اصطدام ناقلة نفطية بالشعب المرجانية في سواحل خليج الأمير وليم أواخر القرن الماضي، وتسرب 11 مليون جالون من النفط كلفت 3 أعوام من عمليات التنظيف، سُخر لها 11 ألف موظف و58 طائرة، و1400 سفينة لتطهير المنطقة المنكوبة والتي شملت 91 شاطئاً”.

وتابع: “تسببت الحادثة بكارثة بيئية عظمى نفق على إثرها 284.000 حيوان بحري، وانهارت مصائد الأسماك وأفلس الصيادين وتدهور اقتصاد المدن الساحلية لأعوام، كما قدرت التقارير الخسائر الاقتصادية ب 2.8 مليار دولار، ولازالت الشواطئ المتأثرة بالتسرب النفطي تعاني حتى الآن”.

وأشار إلى أن انسكاب صافر سيكلف مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاما، وسترتفع أسعار الوقود 800٪، وسيتأثر 3 ملايين في الحديدة بالغازات السامة، وعند اختلاطه بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما يؤدي لمشاكل صحية طويلة المدى لـ6 ملايين شخص.

وأكد أن 4% من الأراضي الزراعية المنتجة ستغطى بالغيوم السوداء، ما سيؤدي للقضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها ب 70 مليون دولار، وسيوقف عمل مينائي الحديدة والصليف مما سيمنع دخول 68٪ من المساعدات ويفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر على 8.4 مليون يمني.