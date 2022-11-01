الأمن العام يضبط 7 متهمين في جرائم متنوعة بـ #المملكة

كشف الأمن العام، عن حصيلة المضبوطين في عدد من مناطق المملكة لارتكابهم جرائم متنوعة.

وقال الأمن العام في فيديو قصير على موقع “تويتر”، إنه ألقى القبض على مواطن بحوزته 11895 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري وذخيرة حية مخبأة داخل مركبته.

وأضاف أنه تم القبض على مقيم إثيوبي قام بإيواء 3 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في شقة مستأجرة بجازان.

وأشار إلى القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها في جدة.

كما ضبط مواطن نقل في مركبته 13 مخالفًا من الجنسية الإثيوبية، ومواطن آخر نقل في مركبته 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.