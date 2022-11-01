“تعليم الرياض” يستقطب الكوادر الإدارية ويدعم تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية

أعلنت إدارة تعليم الرياض عن استقطاب الكوادر الإدارية ودعم تمكين المرأة، انطلاقاً من دور الموارد البشرية في دعم الكوادر الإدارية من الموظفين والموظفات، وإتاحة الفرصة للكفاءات منهم وتمكينهم لشغل وظائف إدارية مهمة ومناصب قيادية وكذلك دعم تمكين المراة في المناصب القيادية ليكونوا فاعلين في بناء الوطن وقادرين على مواكبة التطورات الحديثة وتجويد المخرجات.

ويأتي ذلك للوصول إلى المستوى المأمول تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وقالت إدارة تعليم الرياض إنها بحاجة إلى قيادات متميزة من الإداريين والإداريات حسب الشروط التالية:

1/ أن يكون المرشح /ة من شاغلي /ات الوظائف الإدارية.

٢/ أن يكون المرشح /ة من ذوي الخبرة والكفاءة ذات أولوية عالية لشغل الوظائف القيادية والهامة وفق

الجدارات الوظيفية.

3/ أن تكون الأولوية للمرشح /ة من ذوي التخصصات النوعية التي تطلبها التنمية الوطنية الشاملة.

4 / التأكيد على المرشح/ة تعبئة السيرة الذاتية وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).