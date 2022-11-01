وادي_الدواسر.. “الدائري الشمالي” مشروع لا يرى النور رغم مضي السنوات #عاجل

ما يزال أهالي محافظة وادي الدواسر ينتظرون اكتمال مشروع طريق "الدائري الشمالي" منذ ما يزيد على الـ 10 سنوات، إذ ظل على مدار تلك السنوات ينشط العمل فيه أشهر ثم يتوقف ولم يكتمل العمل فيه حتى الآن.

رغم مطالبات الأهالي التي لم تتوقف بضرورة الإسراع في إنجاز المشروع نسبة لحيوية الطريق الذي يحل العديد من المشاكل من بينها الحوادث المرورية، حيث أن الهدف الرئيس من المشروع هو تخفيف الزحام على الطريق العام.

واستبشر سكان وادي الدواسر خيرًا بتعديل مسار الطريق لتفادي عددًا من المنحنيات الخطيرة في الطريق السابق الذي يخترق القرى الواقعة في الطريق، وأدى تأخر اكتمال المشروع إلى تهالك الطبقة الأسفلتية التي تم إنجازها سابقا، بسبب ضغط السيارات الكبيرة وأصبح الطريق يحتاج إلى صيانة رغم عدم استخدامه، ويظل الأهالي بانتظار البشرى من المشرفين على المشروع بانتهاء اكتمال الطريق وافتتاحه قريبًا وهو حلم طال انتظاره.

مناشدات الأهالي لإنجاز طريق الدائري الشمالي

تكررت مناشدات الأهالي حول تعثر المشروع المهم، ومطالباتهم بسرعة الانتهاء منه لفك الاختناقات المرورية في الطريق العام، الذي تكثر فيه الحوادث المرورية إلى جانب مرور الشاحنات الكبيرة التي تتسبب في تصاعد المشكلة حتى بات الأمر هاجس يورق الأهالي.

وقال المواطن "فهد الدوسري " من أهالي وادي الدواسر إن الطريق هو الشريان المهم في المنطقة؛ حيث تعتبر المنعطفات شمالي الدائري من أخطر المنعطفات، ‏مبينا أن المواطنين فرحوا بتجدد الأخبار بإمكانية العودة لجعل الطرق الدائري الشمالي في أولوية مشاريع المحافظة.

وأضاف عبدالله الدوسري: “لا شك أن الطريق يعتبر نقلة كبيرة لمحافظة وادي الدواسر وما جاورها، وكنا نتمنى ألا يكون الطريق على ما عليه الآن.. لأنه اقتصر على قرى بذاتها، الشيء الآخر نجد أن الوصول إلى الطريق الدائري من بعض المواقع صعب جدًا، ونتمنى أن تكون هناك مداخل ومخارج واسعة وكبيرة تتيح للقرى المجاورة الاستفادة منه”.

وطالب الجهات ذات العلاقة بتوجيه المختصين لسرعة رفع الضرر عنهم بالوقوف على الموقع ومعاينة الأضرار، التي لحقت بهم جراء تغيير مسار الطريق، وتعويضهم عن ذلك أو إعادة المسار إلى ما كان عليه، أو تنظيم الموقع بما يرفع الضرر عنهم.