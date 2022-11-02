المملكة تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن #المعادن

تخطط المملكة لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، العام المقبل.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريّف" إن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وستنشر المملكة تفاصيل عن 10 فرص إضافية العام المقبل.

وأشار الوزير في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني، إلى أن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.

وأضاف وفقا لما أوردت وكالة "رويترز، أنه بدعم من إمداداتها المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموح السعودية هو أن تصبح مركزا رائدا لتكرير ومعالجة المعادن الخضراء، كما أنها تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.

وقال أنه في ظل موقع المملكة الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون المملكة مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين.