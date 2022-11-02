تعرف على درجات الحرارة في #المملكة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، درجات الحرارة في المملكة.

الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز في انفوجرافيك عبر تويتر ، أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة عند 37 درجة مئوية.

وأضاف أن الأحساء سجلت 36 درجة مئوية ، فيما سجلت مكة المكرمة وجازان 35 درجة مئوية.

وتوقع المركز ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم .

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: