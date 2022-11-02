رتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 95 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.2%، إلى 95.78 دولار للبرميل ، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أي 1.4%، إلى 89.63 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو 2% في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأمريكي.

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية ستدرس طرق تخفيف قيود "كوفيد-19" اعتبارا من مارس 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.