مصادرة 170كجم و30 لترًا مواد غذائية متنوعة وضبط 29 مخالفة في #الحدود_الشمالية

صادرة أمانة الحدود الشمالية ، 170كجم و30 لترًا مواد غذائية متنوعة وضبط 29 مخالفة، من خلال 844 زيارة رقابية.

ونفَّذَت أمانةُ منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، أكثر من 844 زيارة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، والمحال التجارية والمباني التي تحت الإنشاء والحفريات خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونفذت إدارة صحة البيئة ببلدية طريف، أكثر من 362 جولة، وأسفرت عن مصادرة 170كجم و30 لترًا من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد 17 إنذارًا و 29 مخالفة، وإصدارت وجددت 29 شهادة صحية.

كما نفَّذَت إدارة الرُّخص أكثر من 482 زيارة، ورصدت 66 مخالفة، وحرَّرت 252 إنذارًا، وطُبِّقَت بحقها الإجراءات النظامية، وتجديد 510 رخص فنية ومهنية.

وأضافت البلدية أنه تم إزالة 2175 طنًّا من النفايات ، و2850م3 من الأنقاض، بينما نفذ قسمُ الزراعة صيانة 1040م2 من المسطحات الخضراء، وزراعة 140 شتلة، وكذلك معالجة 360 مترًا طوليًا من دهانات الأرصفة والخطوط الأرضية، وصيانة 280 عمود إنارة، وتغيير كشافات، وصيانة 5 من الألعاب المختلفة بالحدائق العامَّة للأطفال، فيما تم تنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات وتنسيق المسطحات الخضراء, داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون بالإبلاغ الفوري عن أي ملحوظات أو مخالفات عبر مركز 940.