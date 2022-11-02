أمانة_جدة تزيل أكثر من 83 ألف إعلان عشوائي

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، عن إزالة 83,015 ملصقاً ولوحة إعلانية مخالفة، وطمس 32,696 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني، أن أعمال تحسين المشهد الحضري شملت تنظيف 4,728,484 متراً مربعاً من الأراضي الفضاء، وإزالة 14طناً من مخلفات البناء والحفر، بالإضافة لغسيل وتطهير الحاويات لإجمالي 139,455، وصيانة 6,224 حاوية.

وبيّن الزهراني أن جهود النظافة استهدفت أعمال الغسيل والكنس الآلي للطرق والأرصفة بإجمالي أطوال بلغ 164,796 كيلو متراً بجانب الكنس اليدوي والتقاط المبعثرات على امتداد 475,464 كيلو متراً، كما جرى ترحيل 179,897 طناً من النفايات المنزلية، ورفع 161,509 أمتار مكعبة من مخلفات الأحجام الكبيرة، بالإضافة لسحب 120,524 متراً مكعباً من المياه في عدد من المواقع.