إطلاق الحجز الإلكتروني لمواعيد #الفحص_الفني_الدوري_للمركبات

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري للمركبات، لتحسين تجربة المستفيد وتوفير الوقت والجهد على مُلاك المركبات خلال زيارتهم لمراكز الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها المواصفات السعودية في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثُلى لتطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات عبر مكوناتها الرئيسة، والتي تتمثل بالجانب التنظيمي من إدارة وحوكمة المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والجانب التقني من تطوير نظام إلكتروني لكافة مراكز الفحص في المملكة.

وقالت الهيئة: إن المنصة مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية: vi.vsafety.sa .