موسكو تستأنف مشاركتها في اتفاق #تصدير_الحبوب

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق.