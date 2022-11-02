الأولى من نوعها في #مكة.. إنشاء #مدينة_المعادن للقضاء على #العشوائيات

تشهد مكة المكرمة، خلال أيام، إنشاء أول مدينة متطورة ومتكاملة خاصة بالمعادن بمنظرها الحضاري الفريد الذي تنقل الصورة الإيجابية لمدينة مكة المكرمة، والتي بدورها سوف تقضي على المناظر العشوائية التي تشوّه المنظر الحضاري لمدينة مكة، وذلك في نقله نوعيه تعتبر هي الأولى من نوعها بمكة المكرمة.

وأتاحت فكرة إنشاء مدينة المعادن فرصًا استثمارية كبيرة للمستثمرين، وآفاقًا متخصصة ذات أهداف واضحة، تسعى من خلالها للارتقاء والتطوير، ليس للعقار فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير.

وتأتي هذه الفكرة وسط تحديات للصعاب، وبدراسة عدد من المختصين في هذا المجال، من الكفاءات الناجحة، وبرئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس صالح علي التركي؛ للقضاء على العشوائيات، والتي أصبحت ملجأ لكل أصناف الانحراف والانفلات.

هذا وقد تم الإنتهاء من بناء هذه المدينة ببنية تحتية عالية الجودة واتخاذ كافة المعايير المطلوبة من طرقات وانارة وكذلك الإجراءات الأمنية وكاميرات مراقبه ليلا ونهارا وغرفة عمليات خاصة بالأمن والسلامة ويمضي قدما بتوزيع الأنشطة بالألوان الخاصة لكل نشاط وفتح الطرقات التي اخذت حقها الكامل في عرضها وبخطة مرورية مدروسة لمنع الازدحام.

وتبرز هذه المدينة قاطعةً كل القطع مع العشوائيات ويطوى صفحتها دون رجعه لينتج لنا مشروع متطور ومتكامل لعدة نشاطات وهي (الخردة والسكراب وإعادة تدوير النفايات والجبس وتشاليح السيارات) وتم إعطاء التشاليح أهمية قصوى ومميزات للمستأجرين.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: إن الأمانة تتابع حاليًا استكمال الخدمات في الموقع الجديد بالعكيشية، ومتابعة سير العمل الذي يعد في المراحل النهائية ، علما بأن الموقع تتوفر به حاليا التمديدات الكهربائية لكامل الاحواش الخاصة بالأنشطة المختلفة.

وأشار إلى إنشاء بوابة أمنية للمشروع وتركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة واجراء أعمال الانارة والسفلتة والأرصفة لكامل المشروع ، ويجري حاليا انشاء المبنى التجاري والمسجد والحدائق ودورات المياه.

وأضاف أن موقع المجمع الجديد قد صمم بأعلى المعايير الفنية ويتميز بمساحات كبيرة ومتنوعة ، وطرق وممرات فسيحة ، إضافة الى إحتواءه على الخدمات والمرافق العامة، وكل ما يمكن أن يساهم في توفير الأجواء المناسبة لممارسة هذه الأنشطة.