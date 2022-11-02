مانويل نوير يكشف عن إصابته بسرطان فى الوجه وخضوعه لثلاث عمليات جراحية

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن إصابته بمرض سرطان البشرة.

وقال نوير في تصريحات: "لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق، نظرا لأننا نتدرب باستمرار ونلعب ونرغب أيضا في قضاء وقت فراغنا في الهواء الطلق في الطبيعة، فمن الضروري لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".

وكان يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن، قال فى بداية الأسبوع الماضي إن "نوير لن يلعب أمام هوفنهايم، لأنه يشعر ببعض الألم، ويغيب أيضا عن مباراة برشلونة في دوري الأبطال، نحن نهدف لعودته فى مباراة ماينز في الدوري، إصابته فى مكان صعب للغاية مفصل الكتف".

وأضاف، "أنه لا يعتقد غيابه عن كأس العالم، نحاول تقييم الوضع برمته، إنه يعرف جسده جيدا، نحن نآمل أن يعود أمام ماينز".