القمة_العربية.. الرئيس المصري: “تهديد #أمن_الخليج هو تهديد لأمننا جميعًا”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن تهديد أمن الخليج هو تهديد لأمننا جميعًا، موضحًا أن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين يمتد أثره إلى المغرب العربي.

وأضاف السيسي، في كلمته بالقمة العربية في الجزائر: "أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، والأخطار التي تواجه دولنا واحدة"، محذرًا من أن الاستقطاب الدولي له بتعات سلبية على المنطقة العربية.

وتستأنف القمة العربية أعمالها، اليوم الأربعاء، ثانى أيام أعمال القمة والأخير، بعقد جلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف الساعة، تعقبها جلسة عمل أولى علنية، يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب، تعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة، من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته، واعتماد مشاريع القرارات، واعتماد مشروع "إعلان الجزائر".