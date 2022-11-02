العثور على #الطفل_المفقود في #الرياض

عثرت شرطة منطقة الرياض، على الطفل المفقود بمدينة الرياض، وهو بصحة جيدة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

كان المواطن محمد الزيدان، قد استغاص من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تغيب نجله "خالد" الذي يبلغ من العمر 13 عامًا، موضحًا أن نجله خرج من المنزل ولم يعد، حيث إنه من سكان حي التعاون بالرياض.

وقال الزيدان: "ابني خالد (١٣ سنة) خرج من المنزل في حي التعاون بالرياض ولم يعد حتى الآن، أرجو منكم مساعدتنا والتواصل على 0555371115 أو إبلاغ الشرطة لمن لديه أي معلومات عنه والله لا يريكم بأنفسكم أو من تحبون مكروهًا".