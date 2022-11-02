كوريا_الشمالية تطلق 23 صاروخا.. وأحدها يسقط قبالة سواحل الجنوب

أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 23 صاروخا باتجاه البحر اليوم الأربعاء، سقط أحدها على مسافة تقل عن 60 كيلومترا من ساحل كوريا الجنوبية، وهو أمر وصفه الرئيس الجنوبي يون سوك-يول بأنه عمل من أعمال التعدي على أراضي بلاده.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ باليستي بالقرب من مياه كوريا الجنوبية منذ تقسيم شبه الجزيرة عام 1945، وأن هذا هو أكبر عدد من الصواريخ يطلقها الشمال في يوم واحد.

وسقط الصاروخ خارج المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، ولكن جنوب خط الحدود الشمالي الذي يمثل حدودا بحرية متنازعا عليها بين الكوريتين.

وقال جيش كوريا الجنوبية: إن طائراته أطلقت ثلاثة صواريخ جو - أرض في البحر عبر خط الحدود الشمالي ردًا على الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية.

وأوضح مسؤول أن الصواريخ التي أطلقت تضمنت صاروخا أمريكي الصنع يصل مداه إلى 270 كيلومترا ومزود برأس حربي يزن 360 كيلوجراما.