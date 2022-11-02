مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11530.29 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 0.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11530.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وعذيب للاتصالات، وذيب، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تبوك الزراعية، والخليجية العامة، وريدان، وزين السعودية، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.40% و 6.64% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومعادن، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وزين السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات معادن، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 234.16 نقطة ليقفل عند مستوى 19366.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 230 مليون سهم تقاسمتها 1328 صفقة.