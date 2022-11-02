من الإمارات إلى الرياض.. “التخصصي” ينجح في نقل وزارعة قلب من متبرع

تمكن فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الامارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وجرت العملية في وقت قياسي بالتنسيق واستكمال الاجراءات النظامية وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى "رحمه الله" وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

وسافر فريق طبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي.

واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات و عشرون دقيقة.

وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث تم إجراء عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح.

يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تأسس عام 1989م، ويعتبر أكبر برنامج لزراعة القلب في الشرق الأوسط ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالميًا.