رويترز: إنتاج #أوبك يتراجع في أكتوبر بعد قرار #خفض_الإنتاج

أظهر مسح لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر، للمرة الأولى منذ يونيو، بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين الخليجيين بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا بخفض طفيف للإنتاج.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر أيلول وهو أعلى إنتاج منذ أبريل 2020.

وعززت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج معظم العام لإلغاء التخفيضات التي أجرتها في 2020.

وعادت المجموعة إلى خفض الإنتاج وقررت لاحقا إجراء تخفيض أكبر في أكتوبر تشرين الأول، مع ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود.

