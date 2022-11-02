“#مسام” ينتزع 958 لغمًا في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 958 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد و284 لغمًا مضادًا للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2022م.

ونزع فريق "مسام" 86 لغمًا مضادًا للدبابات و 254 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نُزع 3 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات و18 ذخيرة غير متفجرة وذخيرتين غير متفجرة بمديرية حيس، فيما استطاع الفريق من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و9ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوادي، و140 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، ولغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان.

فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و 319 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، و9 ألغام مضادة للدبابات و39 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية موزع، و9 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر 9.544 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع "مسام" 370 ألفًا و 117 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.