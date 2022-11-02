تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي بعسير وجازان ونجران والباحة

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "​تميز"، بمدينة أبها اليوم الأربعاء 8 ربيع الآخر 1444 هـ، الموافق 2 نوفمبر 2022م، سبع اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع عددٍ من الشركات التعليمية بمنطقة عسير ومنطقة جازان ونجران والباحة.

وقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "تميز" الدكتور أحمد الجبيلي، كان ذلك مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين للشركات التعليمية الآتية: (مدارس شركة مواهب التربية الأهلية، ومدارس علوم جازان، ومدارس صدى الإبداع الأهلية، ومدارس طيبة الأهلية، ومدارس رواد الوطن الأهلية، ومدارس صرح المستقبل الأهلية، ومدارس ركاز السعودية الأهلية)، وتضم تلك المدارس (39) مجمعاً وفرعاً تعليمياً.

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز "تميز" لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بمدينة أبها، اليوم ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من: ( عسير – جازان – نجران- الباحة – صبيا – بيشة- شروره ) وعدد من الشركات التعليمية.

واستهدف اللقاء، الذي عُقد بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المدن المستهدفة بالمناطق التعليمية وعددها (7) مدارس وجهة تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، البالغ عددهم (26) من مشرفي ومشرفات التعليم الأهلي.

وشمل اللقاء عددًا من الجلسات، تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي وفلسفته ودورة الاعتماد المدرسي ومعاييره، والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي، وتنظيم عمل الهيات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.

ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية و البشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويُعدُّ هذا اللقاء امتداداً للقاءات التي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز "تميز"، بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.

الجدير بالذكر أن الهيئة، ممثلة بمركز "تميز"​، وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع ( 69) شركة تعليمية تضم (1028) مدرسة، و(210,832) ألف طالب وطالبة، ويعد المركز أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.