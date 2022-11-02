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عطل تقني تسبب في تعثر حركة المسافرين في منافذ سلوى والرقعي وجسر الملك فهد #عاجل

2 نوفمبر 2022 · < 1 minute

تسبب عطل تقني في تعثر حركة المسافرين في منافذ سلوى والرقعي وجسر الملك فهد.