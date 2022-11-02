البيت الأبيض: رفع سعر #الفائدة يساعد على خفض التضخم والتحكم بسوق العقارات

أكد البيت الأبيض، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة يساعد على خفض التضخم والتحكم بسوق العقارات.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.

وقال البيت الأبيض إن رفع سعر الفائدة يساعد على خفض التضخم والتحكم في سوق العقارات.

وتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

وفي السياق ذاته قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه ملتزم بشدة بخفض معدلات التضخم إلى 2%، مؤكدا أن مواجهة التضخم تتطلب مواصلة الإجراءات الحالية لبعض الوقت.