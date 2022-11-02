الجامعة_العربية تطلقُ نداءً لمساعدة #لبنان و #اليمن في التصدي لتفشي #الكوليرا

أطلقت جامعة الدول العربية نداءً عاجلاً لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي الكوليرا.

وأعربت الجامعة في بيان لها اليوم عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في لبنان واليمن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

وناشدت الجامعة العربية دولها الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في لبنان واليمن؛ لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير، لاسيما أن البلدين يمرَّان بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا؛ بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب بل المنطقة بأسرها.