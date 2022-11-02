بطريقة ساخرة.. #إيلون_ماسك يهاجم الرافضين لسداد 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء بـ #تويتر

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة توتير من الدعوات الرافضة لسداد رسوم مقابل العلامة الزرقاء في حسابات المستخدمين.

ونشر ماسك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، رسم كاريكاتير يقارن فيه بين سعر أحد المشروبات التي تستمر لمدة 30 دقيقة فقط ورسوم الـ8 دولارات التي يسددها أصحاب الحسابات الموثقة لمدة 30 يوما.

وقرر إيلون ماسك فرض رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في تطبيق “تويتر”، قائلا إن نظام اللوردات والفلاحين الحالي في “تويتر” لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء.

وتابع: “القوة للشعب.. العلامة الزرقاء مقابل 8 دولارات شهريًا”.