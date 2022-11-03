“اكشتوا واحتاطوا” ..”الحصيني” يكشف عن توقعاته لحالة #الطقس لإجازة نهاية الأسبوع

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم وحتى السبت.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع أجواء حارة نسبياً على معظم المناطق والخليج، ومعتدلة على الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية وباردة فجرا.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك أجواء من معتدلة لباردة نسبيا فجراً "ليلة الجمعة"، ورياح مغبرة على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وأجزاء من الغربية، وهطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على شمال الشرقية والكويت ومرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى أنه من المتوقع يوم الجمعة أجواء من حارة نسبياً لمعتدلة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومن معتدلة لباردة فجراً .

كما من المتوقع غدا الجمعة أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الجنوبية، وانخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين"3" لـ "4"درجات مئوية .

وتابع : أكشتوا وأحتاطوا "الأماكن المفتوحة "بعد الساعة "11" ليالي الجمعة والسبت ، مع ارتداء ملابس شتوية خفيفة على الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية.