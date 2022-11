الرئيس الأمريكي يزعم التحدث مع مخترع “#الإنسولين” رغم وفاته قبل ولادة “#بايدن”

في هفوة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن ، زعم "بايدن" ، أنه تحدث إلى مخترع علاج الأنسولين، على الرغم من وفاة الطبيب قبل ولادة بايدن.

وخلال مشاركته في حدث في ولاية فلوريدا، أشاد بايدن بجهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية للأمريكيين، وسأل الحشد: "كم منكم يعرف شخصا مصابا بداء السكري ويحتاج إلى الأنسولين؟ هل تعرفون كم يكلف صنع عقار الأنسولين لمرض السكري؟".

Biden excels every day

"..I met the man who invented insulin".

Prim.ed. Frederick Banting, who invented insulin, died in 1941.

Joe Biden was born in 1942. pic.twitter.com/CFcA0H1LpD

