أخبار دوليّة

الرئيس الأمريكي يزعم التحدث مع مخترع “#الإنسولين” رغم وفاته قبل ولادة “#بايدن”

3 نوفمبر 2022 · < 1 minute
بايدن

في هفوة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن ، زعم "بايدن" ، أنه تحدث إلى مخترع علاج الأنسولين، على الرغم من وفاة الطبيب قبل ولادة بايدن.

وخلال مشاركته في حدث في ولاية فلوريدا، أشاد بايدن بجهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية للأمريكيين، وسأل الحشد: "كم منكم يعرف شخصا مصابا بداء السكري ويحتاج إلى الأنسولين؟ هل تعرفون كم يكلف صنع عقار الأنسولين لمرض السكري؟".

وأضاف: "اخترعه رجل لم يسجل براءة اختراعه لأنه أراد من العقار أن يكون متاحا للجميع. لقد تحدثت إليه".

وحصل الدكتور فريدريك بانتينج والأستاذ جون جيمس ريتشارد ماكلويد على جائزة نوبل في الطب عام 1923 لاكتشافهما الأنسولين عام 1921، وقد توفي بانتينج عام 1941 وماكلويد عام 1935، بينما ولد بايدن عام 1942.

 

 