ارتفاع مؤشر #الدولار مدعوماً بقرار رفع #الفائدة

صعد مؤشر الدولار بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مدفوعين بقرار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار الفائدة

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، كما أشار رئيس البنك "جيروم باول" إلى مزيد من الزيادات المستقبلية وإن كانت بوتيرة أضعف.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 112.67 نقطة.

كما ارتفع الدولار مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.17% إلى 148.11 ين، فيما تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.46% ليسجل 0.9770 دولار، وشملت التراجعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 0.96% ليسجل 1.1277 دولار.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 10.8 نقطة أساس إلى 4.678%، كما زاد نظيره لأجل عشرة أعوام 9 نقاط أساس إلى 4.151%.