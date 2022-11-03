آرتيتا يعلق على قيادة برشلونة خلفا لــ تشافى

علق الإسبانى مايكل آرتيتا المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزى على إمكانية قيادة فريق برشلونة خلال الفترة المقبلة خلفا لمواطنه تشافى هيرنانديز المدير الفنى للفريق الحالى.

وقال آرتيتا فى تصريحات صحفية: "ما يمكنني قوله هو إنني سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا. برشلونة الآن في طريق جيد حقًا الآن، مع مدرب استثنائي، مدرب كان أسطورة مطلقة في ذلك النادي ورفع النادي للأعلى. عليك أن تكون محترمًا جدًا لذلك الأمر".

كانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت أن إدارة برشلونة استقرت على اسم الإسبانى مايكل آرتيتا الذى يقود الفريق نحو تحقيق النتائج الإيجابية من خلال قيادة العديد من العناصر الشابة في الفريق