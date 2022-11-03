الرياضة: لا يحق للصالات والمراكز إنهاء العضويات أو طلب رسوم إضافية

أكدت وزارة الرياضة أنه لا يحق للمراكز والصالات الرياضية، إنهاء عضوية المشترك إلا في حالات الإنهاء المحددة مسبقًا في عقد العضوية.

وأشارت إلى ضرورة التزام المراكز بتوفير تجربة مجانية لمدة يوم واحد فقط، أو فترة تجربة لا تقل عن 48 ساعة من تاريخ بدء العضوية، ويحق للمشترك خلالها إلغاء العضوية واسترداد كامل الرسوم لمرة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بإمكانية التنازل عن الاشتراك لشخص آخر، أوضحت الوزارة أنه يمكن ذلك بناء على سياسة التنازل المعتمدة في الصالة أو المركز الرياضي الذي تم الاشتراك فيه، إضافةً إلى الأحقية في تعليق الاشتراك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولفترة لا تزيد عن 25% من مدة العضوية.

وعن أحقية الصالة أو المركز الرياضي طلب رسوم إضافية على خدمة موجودة في العقد، أكدت الوزارة أنه لا يمكن ذلك إلا في حالة وجود اتفاق خطي مكتوب وموقع بين الطرفين، وذلك حسب سياسة كل صالة أو مركز رياضي.

ولفتت إلى أحقية العضو في إنهاء الاشتراك في المركز واسترداد المبلغ المدفوع، في حال إخلال المركز أو الصالات بالشروط الجوهرية المنصوص عليها في العقد المبرم.

وشددت على ضرورة منح أي صالة أو مركز، المشترك، نسخة موقعة من العقد المبرم بينهما، مشيرةً إلى أن وجود مدرب شخصي، يخضع لسياسة الصالة أو المركز، ووفقًا للعقد المبرم.

وأكدت الوزارة أحقية المركز في إغلاق الفرع أو جزء منه حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، بشرط إشعار العملاء بهذه الخطوة، على ألا تزيد عن شهر، مع إلزامية عرض وثيقة لائحة حماية المستهلك، إضافةً إلى عرضها في الموقع الإلكتروني الخاصة بالصالة أو المركز.