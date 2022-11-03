المملكة ترحب بـ #اتفاق_السلام الدائم في #إثيوبيا

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بما توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقوقراطية، وجبهة تجرير تيغراي الشعبية، من اتفاق سلام دائم ينهي حالة الصراع والاقتتال بين الطرفين، ويؤكد تطلعهما لمستقبل من التوافق ووحدة الصف والعمل على تنمية التعافي الاقتصادي.

وثمنت المملكة ما تضمنه الاتفاق من تأكيد على أهمية السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشادت المملكة بدور دولة جنوب أفريقيا في استضافة المحادثات بين أطراف الصراع لمدة 10 أيام، ومساهمتها في تشجيعهم على المضي قدمًا، والإعلان عن اتفاق السلام، منوهةً كذلك بجهود الاتحاد الأفريقي في دعم هذه المحادثات، وإنهاء الصراع في إثيوبيا.