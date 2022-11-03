مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11439 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 91.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11439.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 321 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الاتحاد، وسلامة، واللجين، وتنمية، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ملكية ريت، والمواساة، وإسمنت القصيم، وأسلاك، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، والأهلي، ودار الأكان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 161.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19527.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.