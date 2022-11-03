برعاية #وزير_الداخلية.. تدشين 3 مراكز لانطلاق #دوريات_أمن_الطرق بالرياض ومكة المكرمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي - عبر تقنية الاتصال المرئي – اليوم، ثلاثة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

واشتملت المراكز، على مركز انطلاق دوريات أمن الطرق في طريق (عمق) بمنطقة مكة المكرمة، ومركزي الهضيب وستارة بمنطقة الرياض، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والأمنية في طرق المملكة.