بـ 611 مليون ريال.. إنشاء #مجمع_لوجستي في #جدة لخدمة #سلاسل_الإمداد_العالمية

وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عقدًا مع إحدى الشركات للمجمّعات اللوجستية بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال لمدّة إيجارية تبلغ 25 سنة، وتستثمر الشركة ما يزيد على 611 مليون ريال، في تطوير أرض خام بمساحة 576 ألف متر مربع، جنوب محافظة جدّة في منطقة المحجر، وتحويلها إلى مجمّع لوجستي ضخم، عبر تأسيس بنية تحتية وفق أحدث المواصفات العالمية، وإنشاء شريط تجاري يوفر العديد من الخدمات التي تدعم الحركة الاقتصادية.

من جهته، أكّد محافظ الهيئة إحسان بافقيه أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، و تعظّيم دورها التنموي والاقتصادي، مبيناً أنَّ الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، و تعمل على تحويلها إلى فرصٍ استثمارية، من خلال توفير أراضي مناسبة، وضخها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنَّ مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي: إنّ الشركة ستستثمر نحو 611 مليون ريال في تطوير وبناء المجمّع تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وخطّة الدولة للتحوّل بأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً، من خلال المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية (GSCRI)، عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية، والمدن الاقتصادية والطاقة الخضراء، والابتكار والتصنيع.

وأضاف: سيعمل المجمع اللوجستي في جدة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومحافظة جدّة، ويسهّل من توسّع الشركات العالمية والمحلية فيها، مؤكّداً أنّ خدمات التخزين والتوزيع الفائقة الكفاءة ستمنح ميزة تنافسية ضخمة للشركات العاملة في هذه المجمعات من خلال تسريع وصولها للأسواق، وخفض التكاليف والمخاطر، وزيادة كفاءة دوران المخزون وتعزيز الإنتاجية.

وقّع العقد كلٌّ من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال المكلّف الأستاذ حمزة العسكر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمّعات اللوجستية الأستاذ ماهر جابر آل ثابت، وذلك صباح اليوم في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.