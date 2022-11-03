افتتاح #الصالات_الشاملة بـ #مطار_الملك_فهد و #ميناء_الملك_عبدالعزيز و #جسر_الملك_فهد

افتتح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، اليوم، الصالة الشاملة بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.

وسيُقدَم من خلال الصالة الشاملة جميع الخدمات الجمركية وخدمات الموانئ، والخدمات الخاصة بالوكلاء الملاحيين والمُشغلين، بما يُسهم في تحسين تجربة العميل ويختصر الوقت والجهد على جميع المستفيدين.

وتُقدم الصالة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خدمات جمركية وأخرى خاصة بالموانئ والوكلاء الملاحيين والشركات المشغلة، مما يسهم في حوكمة رحلات العملاء والمستفيدين، وتقلص من المدة الزمنية لحركة الدخول إلى ساحات الميناء، بالإضافة إلى تسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالخدمات.

كما افتتح المهندس أبانمي الصالة الشاملة في جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والصالة الشاملة في جسر الملك فهد، التي صُممت جميعها بمفهومها الشامل وفق مواصفات وبنية تحتية متطورة تدعم انسيابية العمل، وتسهل رحلة العميل عبر مزايا عديدة، من أبرزها توفير نافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات الجمركية على مدى الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأكد أن الخدمات الجمركية التي ستقدمها الهيئة من خلال الصالات الشاملة ستكون أكثر مرونة، وتدعم في الوقت نفسه مستهدفات الهيئة نحو إثراء تجربة العملاء في المنافذ الجمركية، وتحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم من خلال تبسيط إجراءات الاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الهيئة وشركاؤها في العمل الجمركي، وذلك بما يُحقق اختصار الوقت والجهد على العملاء.

وأضاف أبانمي أن ما تحظى به الهيئة من عناية واهتمام ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة كان لها الأثر الكبير في تحقيق تقدم كبير ومتواصل نحو تطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمكلفين بجميع فئاتهم، وتماشيًا مع ذلك جاء افتتاح الصالات الشاملة في هذه المنافذ الجمركية.